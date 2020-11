Sulla Nuova in edicola il 16 novembre: il Covid e la rivolta dei pazienti oncologici nuoresi

Sulla Nuova in edicola il 16 novembre il caso dei pazienti oncologici nuoresi colpiti dalla riorganizzazione degli ospedali per fronteggiare il Covid. Ancora sul Covid l'approfondimento sull'arrivo del coronavirus in Italia con un sardo che presentava gli anticorpi già nel settembre 2019. Una vittima del Covid anche il famoso cantante sassarese Giovanni Maria Santoni.

La politica e i cambi di partito, reportage sui politici sardi protagonisti dei cambi di casacca più o meno clamorosi.