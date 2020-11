La Nuova Sardegna del 20 novembre: ospedali e Covid, le strategie della Regione

SASSARI. Sulla Nuova Sardegna del 20 novembre focus sempre indirizzato sul coronavirus, con i numeri dei contagi che continuano a essere molto alti nell'isola. In primo piano le strategie della Regione per contenere i problemi, in particolare negli ospedali, con un aumentato numero di ricoveri sia in terapia intensiva che non intensiva.

Spazio alla mozione di sfiducia al governatore Solinas che è stata respinta dal Consiglio regionale, con le reazioni della maggioranza e dell'opposizione dopo una giornata di dibattito dai toni accesi nell'aula di via Roma a Cagliari.

Fra le storie Covid, nel giornale si racconta quella tristissima del medico di base di Sassari, Alessandro Fiori, 64 anni, stroncato anche lui dal virus dopo una vita dedicata ai suoi pazienti.

Confortanti le notizie che arrivano dal ministero degli interni, per quanto riguarda gli attentanti agli amministratori locali. Nell'isola questo brutto fenomeno sembra essere in calo, con la Sardegna che si attesta all'ottavo posto in Italia.

Per lo sport spazio al Cagliari che prepara la sfida "impossibile" sul campo della Juventus. La parola a Sergio Brio, ex giocatore bianconero ma anche ex vice allenatore rossoblù all'epoca di Trapattoni.