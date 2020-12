Lumini a Bitti per ricordare le vittime dell'alluvione (foto Massimo Locci)

Sulla Nuova in edicola il 2 dicembre la conta dei danni a Bitti colpita dall'alluvione e i primi interventi. Nel bollettino del Covid in Sardegna il dato favorevole della diminuzione dei ricoveri nei reparti di rianimazione dell'isola.

In evidenza Sassari che si distingue in Italia per la generosità nella donazione degli organi.