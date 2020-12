E non perde l'occasione per una frecciatina a Conte

ROMA. «Mentre il governo litiga per soldi e poltrone, in Sardegna parte il controllo a tappeto della salute dei sardi, grazie a due milioni di tamponi rapidi per scovare il maledetto Covid. Complimenti al presidente Solinas e alla sua squadra, che confermano il buongoverno della Lega e del centrodestra». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. (Ansa).