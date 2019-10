Videopasticcio a Sorso: l'incontro riservato sul bando finisce in diretta streaming

La videcamera in consiglio comunale finita la seduta è rimasta accesa su una riunione col sindaco Fabrizio Demelas dove il consigliere regionale Antonello Peru tra l'altro dice: "Dobbiamo scegliere"

SORSO. Doveva essere una riunione riservata ma, per uno strano scherzo del destino, è finita in streaming. Tutta colpa della videocamera installata nell’aula consiliare che ha continuato a riprendere quello che accadeva mettendo tutto in streaming sulla pagina youtube del Comune di Sorso. Al tavolo ci sono cinque persone, tra questi il sindaco Fabrizio Demelas e il consigliere regionale Antonello Peru. Al centro della chiacchierata gli assetti del personale del Comune della Romangia e una futura selezione, con Peru che dice: "Dobbiamo scegliere". I video sono diventati virali.

