Violenza sessuale sul web, imprenditore sassarese condannato a 8 anni

SASSARI. Un uomo dalla genialità diabolica, così aveva definito la Procura di Milano un imprenditore sassarese di 40 anni – specializzato nell’adescare bambine sui social – finito a processo per reati pesantissimi che vanno dalla violenza sessuale sul web (aggravata) alla detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico, per continuare con la diffamazione, la corruzione di minorenne e la sostituzione di persona. Accuse che nel giro di pochi mesi sono valse all’imputato la condanna in primo grado a dodici anni di carcere e, pochi giorni fa, quella in appello a otto.

