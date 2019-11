Tragedia a Sassari, cade dal balcone e muore il linguista Massimo Pittau

Novantotto anni, originario di Nuoro, abitava in via Roma. A causa di un malore ha perso l'equilibrio, precipitando dal terrazzino

SASSARI. Tragedia in via Roma a Sassari. Il professor Massimo Pittau, 98 anni, a causa di un malore ha perso l'equilibrio, precipitando dal terrazzino del suo appartamento, al primo piano di una palazzina davanti alla Camera di Commercio.

Massimo Pittau, nato a Nuoro nel 1921, è stato un linguista e glottologo italiano, studioso della lingua etrusca, della lingua sarda e di quella protosarda. Nella sua carriera aveva pubblicato numerosi studi sulla civiltà nuragica e sulla Sardegna storica, esulando dal contesto meramente linguistico. Laureatosi in lettere a Torino ed in filosofia a Cagliari, aveva conseguito la libera docenza nel 1959. Professore ordinario nella Facoltà di Magistero dell'Università di Sassari, aveva ottenuto nel 1971 la cattedra in Linguistica Sarda e ne era stato preside dal 1975 al 1978. Nel 1971 era entrato a far parte della Società Italiana di Glottologia e circa 10 anni dopo nel Sodalizio Glottologico Milanese.