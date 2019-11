4 corsie Sassari-Alghero: per spendere i soldi stanziati due anni di tempo

SASSARI. I finanziamenti per completare la strada a quattro corsie fra Sassari e Alghero sono salvi fino al 2021. Lo afferma la deputata del M5s, Paola Deiana, che spiega di avere ottenuto l'inserimento nella legge di bilancio nazionale il posticipo di un anno della scadenza per l'utilizzo dei fondi. «Abbiamo messo al riparo i finanziamenti per ben due anni anziché uno. Non è stato un lavoro né facile né scontato perché si tratta di un pacchetto di infrastrutture finanziate con lo sblocca cantieri», spiega la parlamentare sarda.

La nuova data rimpiazza la scadenza fissata in precedenza dal cosiddetto decreto Sblocca Italia, convertito in legge l'11 novembre 2014. La necessità di prorogare il termine è motivata dal fatto che alcuni interventi sono caratterizzati da un iter progettuale e approvativo particolarmente complesso: così si rischia la perdita delle risorse già stanziate. Resta un altro ostacolo: per il completamento dell'opera è necessario superare il parere negativo della Commissione per la valutazione di impatto ambientale sul progetto. «È un'istanza molto delicata. Siamo riusciti a prorogare il termine dei finanziamenti e a non perderli - precisa Deiana - Questi due anni saranno assolutamente necessari per sbrogliare la questione con il Cipe».(Ansa).