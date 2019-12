Tragedia a Sorso: donna muore travolta dalla sua auto

La vettura era parcheggiata fuori da un cancello in località Tres Montes

SORSO. Dramma in località Tres Montes a Sorso. Una donna di 63 anni, Efisia Murtas, di Assemini, è morta dopo essere stata travolta dalla propria auto. La vettura era parcheggiata fuori da un cancello. Secondo la prima ricostruzione, la donna è scesa dall'auto per aprire il cancello ma la vettura era in moto e muovendosi l'ha schiacciata contro il cancello stesso. Inutile intervento da parte degli operatori del 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO