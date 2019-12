Sassari, nuovo guasto alle condotte: rubinetti di nuovo a secco nel centro storico

SASSARI. Nuovo stop nell'erogazione dell'acqua a Sassari, dove sarà integralmente sostituito il tratto di condotta in piazza Mercato, interessato nei giorni scorsi da una rottura a seguito dei contraccolpi dovuti al blocco dell'erogazione della scorsa settimana. I tecnici di Abbanoa, considerate le condizioni precarie del tratto della vecchia tubatura che attraversa l'incrocio con via Sorso, hanno deciso di anticipare la realizzazione di una decina di metri di nuove condotte. Al posto degli spezzoni in acciaio ormai usurati, la nuova rete sarà realizzata in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore tenuta. I lavori di sostituzione sono stati programmati per giovedì dalle 7 alle 19. Durante questa fascia oraria sarà necessario sospendere l'erogazione idrica nei quartieri del centro storico, Porcellana e Piandanna.