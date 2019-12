Volo di otto metri dal tetto, grave un 45enne ad Ardara

SASSARI. Grave incidente sul lavoro ieri sera, lunedì 16, nella cava di sabbia di “Molinu Falzu” di Ardara. Un operaio di 46 anni è rimasto ferito dopo un volo di circa otto metri da un capannone in costruzione. Immediatamente soccorso e assistito dagli operatori del 118 è stato trasportato al “Santissima Annunziata” di Sassari e ricoverato in prognosi riservata. Ha riportato traumi importanti al bacino e agli arti inferiori. Le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità sono in fase di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Ozieri, sul posto anche i funzionari dello Spresal.

