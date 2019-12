Il dolore di direzione e staff del Blu Star: "Siamo increduli"

OSSI. La direzione e lo staff del Blu Star hanno affidato alla pagina Facebook, in cui l'immagine di copertina è completamente nera in segno di lutto, un messaggio di cordoglio indirizzato alla famiglia nel quale viene espresso il profondo dolore per quanto accaduto alle 4 del mattino di oggi 26 dicembre nella discoteca di Ossi.

Leggi anche Accoltellato in discoteca muore dopo l'intervento chirurgico

"La direzione del Blu Star e tutto lo staff _ si legge nel post _ sono costernate e incredule per quanto successo ieri durante quello che dovrebbe sempre e solo essere un momento di gioia e spensieratezza. Non troviamo le parole e forse non se ne possono trovare per alleviare il dolore che provano in questo momento i familiari di Giovanni. In tutti i luoghi possono avvenire atti di violenza ma mai ne dovrebbero avvenire in un momento comunitario, dove la festa, la musica e la gioia di stare insieme dovrebbero sovrastare ogni altra pulsione".

"In questo momento _ prosegue il messaggio _ sentiamo nel cuore un dolore profondo e dal profondo del nostro cuore esce solo un grido contro la violenza, contro un atto violento che ci ha portato via Giovanni, contro ogni violenza verso il prossimo: la condanniamo e la ripudiamo profondamente in questo momento di dolore e in ogni altro momento. Ciao Giovanni, un abbraccio da tutti noi".