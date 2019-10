Il Cagliari non si ferma: buon pari anche in casa del Torino

Settimo risultato utile consecutivo per i rossoblù. Segna Nandez, pareggia Zaza

Nandez, Iago Falque, Belotti e Ceppitelli in azione

TORINO. Cagliari ancora imbattuto e in serie positiva da sette partite. Anche a Torino i rossoblù sono riusciti a portare via un punto (1-1 il risultato finale). Qualche rammarico, forse, per un risultato che poteva essere ancora migliore, ma intanto il risultato consente di migliorare la classifica e salire a quota 15 punti.

Vantaggio rossoblù nel finale del primo tempo (40'), grazie alla prima rete rossoblù dell'uruguaiano Nandez, capace di spedire con un sinistro fortissimo alle spalle di Sirigu un pallone fornitogli in area di rigore da Simeone.

Nella ripreasa, al 24', il pareggio firmato da Zaza. Il Cagliari ha dato l'impressione, per lunghi tratti, di dominare l'avversario e di poter far sua la partita. Nel finale i rossoblù hanno controllato l'avversario portando sino alla fine l'ennesimo risultato positivo di una stagione davvero da incorniciare sino a questo momento.

Torino (3-4-2-1): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Djidji (14' st Verdi), De Silvestri, Baselli, Rincon, Aina (34' st Laxalt), Iago Falque (1' st Zaza), Ansaldi, Belotti. (18 Ujkani, 25 Rosati, 4 Lyanco, 7 Lukic, 20 Edera, 22 Millico, 23 Meité, 36 Bremer). All.: Mazzarri.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen, Faragò, Ceppitelli (37' st Klavan), Pisacane, Pellegrini, Nandez (29' st Castro), Cigarini, Ionita, Nainggolan (35' st Rog), Joao Pedro, Simeone. (1 Rafael, 20 Aresti, 2 Pinna, 3 Mattiello, 9 Cerri, 14 Birsa, 15 Klavan, 17 Oliva, 27 Deiola, 40 Walukiewicz). All.: Maran.

Arbitro: Fabbri.

Reti: 40' pt Nandez; 24' st Zaza.

Note. Angoli: 11 a 6 per il Torino. Recupero: 2' e 3'. Ammoniti: Nainggolan, Ansaldi, Ceppitelli, Cigarini, Rincon per gioco scorretto, Mazzarri per proteste. Spettatori: 23.000 circa.