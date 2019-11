Albertosi: il Cagliari è una bella sorpresa

ROMA. «Ieri ho visto davvero un grande Cagliari che ha dimostrato di essere più in forma dell'Atalanta. La squadra di Maran è stata favorita dall'autogol e dall'espulsione ma ha meritato di vincere».

Enrico Albertosi, ex portiere di Cagliari e Milan, ha parlato ai microfoni di Radio Rai delle sue ex squadre: «Il Cagliari è una bella sorpresa mentre il Milan non va. Ieri nel primo tempo ha giocato bene ma nella ripresa ha fatto davvero male. Non è una squadra affidabile, passa da belle partite a sconfitte inaspettate, non so cosa ci sia che non va. La squadra va rifondata, qualcuno può restare ma in molti dovrebbero andare via. Non avrei mai pensato di vedere il Milan così in basso in classifica. È un Milan che non dà affidamento. Non so cosa succede a questa società. È una squadra che va rifondata».