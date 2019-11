I Cagliari club ai tifosi: coloriamo di rossoblù la curva sud

I supporter preparano una grande accoglienza alla squadra di Maran per la sfida con la Fiorentina

L'immagine diffusa dai Cagliari club per promuovere l'iniziativa

I Cagliari Club, lanciano l’iniziativa: “ Coloriamo di Rossoblu' in vista della sfidas delle 12.30 di domenica fra Cagliari e Fiorentina alla Sardegna Arena. Probabile il tutto esaurito. Proprio per questo motivo i Cagliari Club e il Centro Coordinamento non esitano a lanciare nuove iniziativa volte a colorare di rossoblù lo stadio, un segnale alla tifoseria, che con orgoglio vuole continuare a sognare.

"Un'iniziativa per i nostri colori _ scrivono i tifosi dei Cagliari club lanciando l'appello _: siamo i dodicesimi in campo e con un forte senso di appartenenza a una terra un popolo ed una squadra. Sappiamo che tutti i tifosi hanno questi sentimenti, lo vogliamo dimostrare!!! Forza ragazzi…coloriamo lo stadio e alziamo al cielo i nostri colori. Porta una bandiera una maglia una sciarpa e dimostriamo il nostro senso di appartenenza.