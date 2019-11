Dinamo battuta a Milano al termine di una battaglia: 90-78

MILANO. La Dinamo esce battuta da Assago (90-78) al termine di una gara combattuta, in cui per tre quarti i sassaresi hanno giocato alla pari con l'avversario. Tre frazioni bellissime in cui la Dinamo ha dato la sensazione di poter fare ancora una volta il colpaccio nel salotto milanese. Purtroppo si è rivelato decisivo l'ultimo quarto, in cui la Dinamo è letteralmente crolla (31-16 il parziale)

Partita equilibrata sin dall'avvio, con il primo quarto che si è concluso sul 23-21. Milano allunga un po' nel secondo quarto (parziale 19-14) rosicchiando 5 punti e finendo sul 42-35. Ma la Dinamo è viva e se la gioca alla pari senza tentennamenti, nonostante dall'altra parte l'argentino Scola faccia cose sontuose.

Dopo l'intervallo lungo l'avvio del terzo quarto è da brividio, con Milano che parte di slancio e piazza un parziale di 8-2 andando sul più 13. Sembra finita, ma la Dinamo, sospinta da un grande Bilan ribalta tutto e chiude sopra la frazione (62-59).

Il quarto quarto però è fatale. La Dinamo cede pian piano, c'è un parziale di 13-4 che porta Milano sul 72-67 e continua a spingere, grazie alla prestazione superlativa delle guardie. Il vantaggio delle scarpette rosse cresce, la Dinamo non riesce più a risalire la china. (en.g.)

A|X Armani Exchange Milano: Della Valle 12, Mack 10, Micov 12, Biligha 6, Moraschini 2, Rodriguez 8, Tarczewski 7, Nedovic 14, Cinciarini, Burns ne, Brooks 4, Scola 15. All. Tom Bialaszewski Assist: 21 (Rodriguez e Nedovic 5) Rimbalzi: 38 (Tarczewski 8)

Dinamo Banco di Sardegna: Spissu 6, Mclean 2, Bilan 17, Bucarelli, Devecchi ne, Evans 7, Magro ne, Pierre 21, Gentile, Vitali 12, Jerrells 13. All. Gianmarco Pozzecco Assist: 9 (Bilan 3) Rimbalzi: 33 (Evans 8)