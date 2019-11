Europei, l'Italia nel girone con Turchia, Svizzera e Galles

BUCAREST. Sorteggiati a Bucarest i gironi della fase finale dei Campionati europei di calcio che inizieranno a giugno. L'Italia è nel gruppo A eed è stata sorteggiata con Turchi,a Svizzera e Galles. Nella fase preliminare, gli azzurri di Roberto Mancini giocheranno sempre all'Olimpico di Roma. L'esordio dell'Italia è previsto per il 12 giugno alle ore 21, e sarà in assoluto la prima partita della fase finale della manifestazione. Stesso stadio il 17 per la sfida con la Svizzera e il 21 per la partita contro il Galles.

Roberto Mancini

Gli altri gironi. Gruppo B (a Copenaghen e San Pietroburgo): Danimarca, Finlandia, Belgio e Russia). Gruppo C (Amsterdam e Bucarest): Olanda, Ucraina, Austria e una fra Romania, Georgia, Macedonia del Nord, Kosovo e Bielorussia). Gruppo D (Londra, Glasgow): Inghilterra, Croazia, Repubblica Ceca, una fra Scozia, Norvegia, Serbia e Israele); Gruppo E (Bilbao, Dublino): Spagna, Svezia, Polonia e una fra Bosnia, Slovacchia, Irlanda e Irlanda del Nord); Gruppo F (Monaco di Baviera, Budapest): Portogallo, Germania, Francia e una fra Islanda, Bulgaria, Ungheria o Georgia, Nacedonia del Nord, Kosovo e Bielorussia).

Il regolamento prevede che si qualificano agli ottavi le prime due di ciascun girone più le 4 migliori terze. SE l'Italia vincesse il girone giocherebbe con la seconda del gruppo C a Londra. Se arrivasse invece seconda sarebbe accoppiata alla seconda del gruppo B e giocherebbe ad Amsterdam. Un eventuale ripescaggio al terzo posto porterebbe a l'incognita dell'avversario, che sarebbe comunque una fra le prima classificata dei gironi B, E o F.