Coppa Italia, la sfida fra Cagliari e Inter si giocherà a Milano

CAGLIARI. La sfida di gennaio fra Cagliari e Inter valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia si giocherà a Milano. Lo ha stabilito il sorteggio della Lega svoltosi oggi 6 dicembre. La formula infatti prevede un sorteggio per decidere il campo su cui si gioca la sfida unica, a meno che le due squadre non siano una di A e una di B, in quel caso si gioca in casa della formazione che disputa il massimo campionato.

Dopo il successo sulla Samp, dunque, il Cagliari affronterà lo scoglio in casa dell'Inter, con cui già diverse volte ha giocato in Coppa Italia uscendo peraltro sempre perdente: 4 sfide, sempre andata e ritorno tutte con i nerazzurri qualificati, a cui occorre aggiungere la sfida persa nella semifinale di Coppa Uefa 93-94. Questa è la prima volta dunque che le due formazioni si incontrano in Coppa in una partita secca.

Questi gli altri accoppiamenti: Fiorentina-Atalanta, Parma-Roma, Napoli-Perugia, Milan-Spal, Juventus-Udinese, Torino-Genoa e Lazio-Cremonese. Da decidere le date delle partite, legate al calendario di anticipi e posticipi della serie A, anche quello da stilare. In ogni caso le 8 partite saranno spalmate fra il 14-15-16 gennaio e il 21-22-23. (enrico gaviano)