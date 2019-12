La Dinamo stravince a Treviso 101-79 e vola al secondo posto solitario

Prova di forza della squadra di Pozzecco in Veneto. Ora la sfida con Cremona per chiudere l'anno in bellezza

TREVISO. La Dinamo ha innestato il turbo. Nessuno riesce più a fermarla. Al Palaverde nuova dimostrazione di forza dei giocatori di Gianmarco Pozzecco che hanno stravinto la sfida con Treviso per 101-79. Quinta vittoria di fila per la squadra isolana, dopo la sconfitta di Milano. Ora per chiudere il 2019 in bellezza c'è la partita di lunedì 30 a Sassari contro Cremona, sperando che Milano batta Bologna, in modo da poter addirittura issarsi al primo posto della classifica.

In attesa di realizzare un'impresa fantastica, però, la Dinamo non si è distratta a Treviso. Ha imposto la legge del più forte da subito: sotto di un punto (12-11) in avvio, ha piazzato un secco 12-0 nel primo quarto chiuso sul 29-18. Stessa solfa nel secondo, con i canestri di uno Spssu ispirato, ben supportato da Evans e Jerrells, i sassaresi aumentano il vantaggio e vanno all'intervallo lungo sul 51-34.

Nel terzo quarto Dinamo sempre più avanti, nonostante dall'altra parte ci sia un Logan in gran spolvero e in vena di straordinari. Lo strapotere dei sassaresi ai rimbalzi e nel gioco d'attacco costringe gli avversari a caricarsi di falli e subìre ancora (59-79 il parziale). Il quarto quarto è solo accademia: Pozzecco dà anche spazio alle seconde linee. Entrano Magro, capitan Devecchi e Bucarelli. Alla fine per la prima volta in questa stagione la Dinamo taglia il traguardo dei 100 punti.

De’ Longhi Treviso: Tessitori 5, Logan 19, Alviti 9, Saladini ne, Parks 13, Imbrò 7, Chillo 12, Uglietti 8, Severini 2, Piccin 2, Fotu 2, Cooke III. All. Menetti. Assist: 17 (Logan 9). Rimbalzi: 29 (Parks 6). Tiro da 2: 18/32 - Tiro da 3: 12/33 - Tiri liberi: 7/9

Dinamo Banco di Sardegna: Spissu 13, Mclean 8, Bilan 15, Bucarelli 2, Devecchi, Evans 13, Magro, Pierre 20, Gentile, Vitali 19, Jerrells 11. All. Pozzecco. Assist: 13 (Jerrells 5). Rimbalzi: 33 (Bilan e Mclean 7). Tiro da 2: 14/24 - Tiro da 3: 14/25 - Tiri liberi: 31/36