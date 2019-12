Il Cagliari riprende gli allenamenti: nel mirino c'è la Juve

In campo ad Assemini dopo le festività natalizie per preparare la sfida ai bianconeri in programma il 6 gennaio

CAGLIARI. Giusto il tempo di festeggiare il 24° compleanno di Naithan Nandez, caduto ieri 28 dicembre, e già oggi il Cagliari ha ripreso dopo la sosta natalizia gli allenamenti. I rossoblù si sono ritrovati questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini. Inizia così la preparazione in vista del primo impegno del 2020: la sfida in programma in posticipo il 6 gennaio alle ore 15 quando Cagliari sarà di scena all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus, gara della 18ª giornata del campionato di Serie A.

Parte iniziale della seduta di oggi è stata dedicata agli esercizi di mobilità in palestra. La squadra è quindi scesa in campo per svolgere un lavoro a stazioni tecniche. Dopo una partitella a metà campo, l’allenamento si è concluso con lavori di potenza aerobica.

Dopo un lungo infortunio Birsa ha lavorato interamente con il gruppo, mentre hanno lavorato a parte Cacciatore, Ceppitelli e Cragno. Assenti invece Castro, Nandez, Oliva e Rafael, che hanno trascorso il Natale a casa loro in Sud America, e che dunque hanno potuto godere di un giorno di permesso in più. Domani 29 anche loro rientreranno nel gruppo che sarà sottoposto a una doppia seduta di allenamento.