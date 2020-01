Dinamo, a Strasburgo un'altra prova di forza: 88-83

STRASBURGO. Partita sofferta ma ancora vinta. La Dinamo non fa sconti neanche allo Strasburgo, battuto in casa sua per 88-83 e stacca il biglietto per proseguire il suo viaggio nella CHampions League. La Dinamo, che ha schierato per la prima volta il nuovo acquisto Dwight Coleby, ha iniziato alla grande bruciando gli avversari nel primo quarto con un secco 28-13.

Ma nel secondo quarto i francesi si sono ripresi accorciando le distanze a un più equilibrato meno 4. Ma nel terzo quarto la Dinamo ha allungato ancora l'elastico chiudendo la frazione con un vantaggio di dieci punti. Un margine che si è rivelato decisivo nel quarto quarto in cui lo Strasburgo ha rosicchiato qualcosina ma non è riuscito a completare la rimonta. Miglior marcatore Dinamo è stato Pierre con 17 punti.

A due turni dalla fine, dunque la Dinamo, prima in classifica con la Turk Telekom, è già qualificata al prossimo turno. Questa la classifica: Turk e Dinamo 21, Manresa 19, Ostenda e Holon 18, Lietkabelis 17, Strasburgo 16, Polski Torun 14