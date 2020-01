Colpo del Cagliari: arriva l'attaccante Pjaca

CAGLIARI. Il Cagliari ha preso l'attaccante croato Marko Pjaca dalla Juventus. Un bel colpo di mercato viste le potenzialità del giocatore. La formula del prestito consentirà al Cagliari, nell'arco di 18 mesi, di verificare le qualità e la tenuta del giocatore, che è reduce da un brutto infortunio, ed eventualmente tenerlo alla fine della prossima stagione o restituirlo.

La società del presidente Giulini, infatti, sborserà la metà dell'ingaggio previsto per questa stagione per il croato, e potrà esercitare il diritto di riscatto alla fine del campionato 2020-2021 al prezzo fissato di 12 milioni di euro. A quel punto il cartellino di Pjaca sarebbe definitivamente del Cagliari perché la Juve, come previstodal contratto, non potrà esercitare il controriscatto. (en.g.)