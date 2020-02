Dinamo affondata a Trieste da una bomba a fil di sirena: 83-82 

TRIESTE. Una bomba di Fernandez affonda la Dinamo a Trieste: 83-82. Finale amaro per i sassaresi di una partita che avevano a lungo dominato, accumulando vantaggi discreti sino a un massimo di più quindici. La Dinamo si è giocata tutto nella roulette dei tiri liberi durante l'ultimo giro di lancetta. Prima Pierre e poi Gentile riuscivano a mantenere il distacco di tre punti dai giuliani (79-76 e 81-78 per il Banco).

Ma Spissu, invece ha fallito uno dei liberi portando il punteggio sull'82-80 per i sassaresi. A quel punto mancavano solo 12 secondi alla fine e Trieste è riuscita a costruire un'azione per mandare in rampa di lancio il suo tiratore migliore, che ha insaccato la retina con un tiro da tre punti a fil di sirena. Trieste, che aveva già vinto a Sassari, si prende dunque anche i due punti contro la Dinamo in casa.

Una sconfitta che nasce dalla marea di palle perse dagli uomini di Pozzecco nella fase cruciale della partita. All'inizio del quarto quarto, infatti, la Dinamo era in vantaggio di 11 punti (53-64 il punteggio). Un margine che però non è bastato. Migliori marcatori della Dinamo sono stati Jerrells e Bilan con 15 punti. (en.g.)