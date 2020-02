Cigarini e Pavoletti: "Litigio? Macché, stavamo scherzando"

CAGLIARI. Luca Cigarini e Leonardo Pavoletti hanno tenuto una conferenza stampa oggi 12 febbraio. Il tutto per respingere le insinuazioni su un litigio fra i due che avrebbe causato la nuova rottura del legamento crociato del ginocchio dell'attaccante, che stava faticosamente recuperando dopo l'operazione subita nello stesso punto.

La ricostruzione fatta dai due giocatori davanti ai giornalisti cancella dubbi e perplessità emersi in questi giorni anche a causa di audio e scritti passati da telefono a telefono in mezza Sardegna. Cigarini ha subito detto: "Non c'è stato alcuno scazzottamento. Io e Pavo andiamo d'accordo, siamo amici. E non ci sono neanche fazioni pro e contro Maran nello spogliatoi".

A sua volta Pavoletti ha spiegato. "Ho organizzato io stesso la cena, ero ormai a un mese dal rientro ed ero il più felice del gruppo. Per questo volevo condividere la soddisfazione con i compagni. Giovedì, finta la cena siamousciti e ioe Ciga ci siamo messi a scherzare e a spingerci. Stavamo andando via, ma mi sono girato in maniera strana e questa torsione ha provocato la rottura di nuovo del legamento. Mi sono trovato a terra".

Ora Pavoletti dovrà nuovamente sottoporsi all'intervento e a lunghi mesi di rieducazione. Nel frattempo comunque per i giocatori potrebbero arrivare delle multe da parte della società per il comportamento che comunque ha portato all'infortunio. Pavoletti, su questo ha aggiunto: "Multe? Può essere, ma al momento credo che sia giusto che mi concentri sul mio recupero. Per quelle, c'è sempre tempo".