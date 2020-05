Morto Tonino Colomban: giocò nel Cagliari e allenò Torres e Olbia

MESSINA. È morto oggi a Messina, all'età di 88 anni. Antonio Colomban, una lunga carriera di calciatore e poi di tecnico in serie A col Messina. Il suo nome è legato anche alla Sardegna. Infatti ha giocato per tre stagioni in serie B con il Cagliari dal 1957 al 1960. Da allenatore invece ha guidato la Torres in D e in C prima dal 1967 al 1969 e poi dal 1971 al 1973. Infine l'Olbia nel torneo nel 1973-74 in serie C.

Friuliano d'origine (era nato a Fasana d'Istria), dopo essere cresciuto nelle giovanili del Milan, aveva giocato nella squadra peloritana in serie B dal 1951 al 1957, poi aveva vestito le maglie del Cagliari e del Taranto. Un centrocampista mancino con un'ottima visione di gioco. Messina lo mise a battesimo anche come allenatore: prima alla guida dei giallorossi in serie A nella stagione 1964/65 e poi per due stagioni in serie B. Altre tre stagioni in C nel Taranto. Al suo nome è legata la promozione in serie C del Vittoria nella stagione 1976/77. Ritornerà ad allenare il Messina a chiusura di carriera agli inizi degli anni '90 in serie B in coppia con Piero Ruisi e in C1 insieme a Gianni Anna.