Basket, il Banco in moto nelle secche del mercato

SASSARI. L’album inizia a colorarsi ma i pacchetti da scartare sono ancora tanti e, soprattutto, ancora non è chiaro quante saranno le figurine che andranno a comporlo. Da qui alla fine del basketmercato c’è un’estate intera e anche in casa Dinamo i nomi che quotidianamente vengono accostati alla società sassarese cominciano a crescere. Tra sogni e realtà. Soltanto negli ultimi giorni sono stati dati per prossimi a vestire la canotta biancoblù un play, un’ala e un lungo.

La trattativa data per prossima ad approdare in porto è quella con Jason Burnell, un elemento giovane (1997) che in questa stagione con Cantù ha dimostrato di essere l’elemento ideale per sostituire Dyshawn Pierre, destinato a un team di Eurolega. Burnell, che nei due mesi prima del lockdown stava viaggiando a una quindicina di punti di media, può essere infatti impiegato sia come ala piccola che come ala forte. A coach Pozzecco interesserebbe, in particolare, la sua capacità di giocare spalle a canestro. L’altro giocatore accostato con una certa insistenza al Banco di Sardegna è Vasa Pusica, esterno classe 1995 reduce da una buona stagione con la maglia della cenerentola Pesaro. Il serbo, sulle cui tracce ci sarebbe anche il Rytas Vilnius, andrebbe a fare il cambio di Marco Spissu. Se così fosse, tramonterebbe definitivamente l’opzione Travis Diener.

Il terzo nome accostato in questi giorni alla Dinamo è quello del lungo Leonardo Totè, 23 anni a luglio, a sua volta reduce da un campionato con la Vuelle Pesaro. Ma in questo caso, a differenza di Burnell e Pusica, il giocatore non sembra destinato a vestire i colori biancoblù. L’impianto. A oggi la Dinamo non ha ufficializzato alcuna operazione, né in entrata né in uscita, ma diverse certezze sembrano esserci: tre quinti del quintetto base dovrebbero essere già appiccicati all’album, con le conferme di Marco Spissu come play e di Dwayne Evans e Miro Bilan vicino a canestro. Se l’accordo con Burnell venisse confermato, per completare il quintetto mancherebbe soltanto la guardia che prenderà il posto di Michele Vitali.

In panchina, scontate le conferme di Stefano Gentile e Jack Devecchi, così come da più parti viene dato per fatto l’accordo con Kaspar Treier, ala lettone classe 1999 di formazione italiana. Abbastanza scontata anche la scelta di puntare ancora sulla formula 5+5, un po’ perché a coach Gianmarco Pozzecco piacciono le rotazioni corte (8, massimo 9), un po’ perché – in generale – il mercato di quest’anno è decisamente complicato per tutte le società. Le altre opzioni. A proposito del roster dell’ultimo campionato, Lorenzo Bucarelli (appena 2,5’ di media in campo) andrà con tutta probabilità alla ricerca di un’altra destinazione. Qualche minima chance di conferma potrebbe averla Daniele Magro, a seconda di come si evolverà il mercato. Non è ancora chiara, invece, la posizione di Ousmane Diop: tornerà a Sassari solo se Pozzecco deciderà di puntarci seriamente, altrimenti avrebbe ottime chance di restare in prestito a Torino.

