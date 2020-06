Cagliari, tremila bandiere dei Quattro Mori alla Sardegna Arena

CAGLIARI. Tremila bandierine della Sardegna in Curva Sud e una grande bandiera dei Quattro Mori al centro del settore: questa la coreografia allestita in occasione di Cagliari-Torino, che vede il rientro in campo di Nainngolan, per far sentire ai rossoblù la vicinanza di un’intera Regione. Presenti anche gli striscioni delle scuole elementari e medie di Gonnesa, dell’istituto comprensivo Allori di Iglesias. Nei Distinti lo striscione “Il Cagliari prima di Tutto” , i seggiolini addobbati con i colori rossoblù e bandiere dei Quattro Mori.