Quaterna rossoblù: il Cagliari continua a vincere

CAGLIARI. Cagliari super per un tempo, poi qualche disattenzione. Ma alla fine è arrivato il successo sul Torino, secondo consecutivo degli uomini di Zenga, con il punteggio di 4-2. Nel primo tempo rossoblù davvero sontuosi, con Nainggolan direttore d'orchestra e anima della squadra.

Due gol e un rigore sospetto non concesso, il bilancio del primo tempo in cui ha fatto un figurone tutto il centrocampo e il diciannovenne Andrea Carboni di Tonara, al suo esordio come titolare. Il Toro ha mostrato qualcosa in avvio, poi solo Cagliari, andato in vantaggio già al 12' con un staffilata dal limite di Nandez, al secondo gol su due partite con i granata, e raddoppio di un Simeone sempre più ispirato, che si è presentato solo davanti al portiere deviando il suggerimento di Lykogiannis al 17'.

La strada si è fatta ancor più in discesa in avvio di ripresa grazie al sinistro di Nainggolan che ha infilato da fuori area la porta di Sirigu. 3-0 è tutto a posto? Macché perché l'uscita di Radja al 14' del secondo tempo ha avuto l'effetto di sgonfiare i rossoblù. Infatti in 5' Bremer e Belotti portano il punteggio sul 3-2. Per fortuna Pellegrini si è procurato un rigore trasformato da Joao Pedro (al 17o centro stagionale) regalando il gol al 24' che ha fissato il punteggio sul 4-2.

Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni (42' st Cacciatore), Mattiello (13' st Ionita) Nandez, Nianggolan (13' st Cigarini) Rog, Lykogiannis (21' st Pellegrini) Joao Pedro (42' st Ragatzu), Simeone. ( 1 Rafael, 90 Olsen; 16 Boccia, 34 Ladinetti, 27 Lombardi, 37 Gagliano, 9 Paloschi). All.: Zenga.

Torino (3-4-3): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Bremer, De Silvestri (13' st Ansaldi), Aina (29' st Lukic), Meitè, Rincon (29' st Singo) Edera (13' st Verdi), Belotti, Berenguer (36' st Millico). (25 Rosati, 18 Ujkani, Djidji, 27 Ghazoini, 4 Lyanco, , 80 Adopo, 19 Greco). All.: Longo.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Reti: 12' pt Nandez, 18' pt Simeone, 1' st Nainggolan, 14' st Bremer, 20' Belotti, 24' st Joao Pedro (rig).

Note. Recupero: 6' e 5'. Angoli: 4 a 3 per il Torino. Ammoniti: Mattiello, Cigarini, Carboni per scorrettezze.