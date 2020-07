Cagliari imbattuto a Bologna, la serie positiva prosegue

BOLOGNA. Prosegue la serie positiva del Cagliari imbattuto a Bologna dopo le vittorie di Ferrara e in casa contro il Torino. Al Dall’Ara è finita 1-1 al termine di una gara molto intensa. Il Cagliari ha iniziato bene ed è stato subito pericoloso con un tiraccio di Nainggolan. Poi la gara si è incanalata sui binari dell’equilibrio sino al vantaggio dei padroni di casa nei minuti di recupero del primo tempo con Barrow.

Il Cagliari però si è rimesso in carreggiata subito in avvio di ripresa: Nainggolan penetra in area con un pallone d’oro per Giovanni Simeone che infila la porta con un tocco preciso. Per l’argentino è il quarto gol consecutivo, il decimo della sua stagione. Per la prima volta dopo 27 anni una coppia d’attacco rossoblù va in doppia cifra visto che Joao Pedro ha segnato 17 reti.

Ora il Cagliari tornerà in campo domenica 5 luglio alle 19.30 alla Sardegna Arena per il difficile match con l’Atalanta.

(4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks (25' st Krejcì); Medel (45' st Svanberg), Schouten (25' st Dominguez); Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio (25' st Sansone). (1 Da Costa, 97 Sarr, 4 Denswil, 6 Bonini, 25 Corbo, 34 Baldursson, 26 Juwara, 29 Cangiano). Allenatore: Mihajlovic.

Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Walukiewicz (20' st Pisacane), Ceppitelli (24' pt Lykogiannis), Carboni; Mattiello, Nandez, Rog, Lu.Pellegrini (33' st Ionita); Nainggolan; Simeone, Joao Pedro. (1 Rafael, 34 Ciocci, 16 Boccia, 8 Cigarini, 24 Faragò, 27 Lombardi, 9 Paloschi, 26 Ragatzu, 37 Gagliano). Allenatore: Zenga.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Reti: nel pt 48' Barrow; nel st 1' Simeone. Angoli: 8-2 per Bologna. Recupero: 4' e 6'.

Ammoniti: Schouten, Tomiyasu, Carboni, Dijks per gioco scorretto; Pellegrini per comportamento non regolamentare.