Attacco del Cagliari ancora all’asciutto: 0-0 contro il Lecce

CAGLIARI. Secondo 0-0 consecutivo per il Cagliari che pareggia in casa con il Lecce. Una gara combattuta con diverse occasioni in cui i rossoblù sono sembrati meno lucidi rispetto alle ultime apparizioni. Nel primo tempo il Cagliari è partito discretamente insediandosi nella metà campo leccese. Nainggolan va due volte in rampa di tiro ma non concretizza. A sorpresa esce il Lecce: per due volte Cragno è grandioso, la seconda volta la palla respinta dal portiere rossoblù finisce dalle parti di Babakar che però colpisce il palo. Alla mezz’ora il Cagliari rinuncia a Nainggolan che ha un risentimento a un polpaccio e viene sostituito da Ragatzu. È il Lecce che continua a far meglio, favorito anche dalla squadra di Zenga che si allunga troppo. Dopo una punizione di Mancosu respinta da Cragno, la palla d’oro capita a Saponara che però fallisce il bersaglio. Stesso destino nei minuti di recupero per un rasoterra di Ragatzu che spunta da una selva di gambe ma esce dallo specchio.

Ripresa. Il Cagliari ha più possesso palla ma il Lecce è più insidioso. Al 13’ e al 25’ c’è lavoro per Cragno, mentre in mezzo c’è solo un tiro ciabattato di Ragatzu bloccato da Gabriel. L’ingresso di Birsa e Faragò per Ionita e Mattiello al 23’ sembra dare ordine alla manovra. Al 28’ Nandez sfiora il gol con un tiro da centro area. Al 30’ Simeone di testa va a un passo dal vantaggio e subito dopo lo stesso argentino impegna di destro Gabriel. Al 41’ sale ancora in cattedra Cragno che devia in angolo una staffilata velenosa dell’ex Farias, apparso in gran vena. Al 47’ il Cagliari arriva vicino all’1–0. Ragatzu serve Simeone che da buona posizione non colpisce bene. Ultimo squillo di una partita che si chiude sul pari. Il Cagliari da tre partite non segna e questa è comunque una riflessione da fare per il tecnico Zenga.

(3-4-1-2): Cragno; Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis;, Nandez, Nainggolan (30' pt Ragatzu) Rog, Ionita (23' st Birsa), Mattiello (23' st Faragò), Joao Pedro (39' st Pereiro), Simeone. ( 1 Rafael, 34 Ciocci; 36 Carboni, 23 Ceppitelli, 19 Pisacane, 8 Cigarini, 25 Marigosu, 9 Paloschi). All.: Zenga.

Lecce (4-3-2-1): Gabriel, Donati, Lucioni, Paz, Calderoni (40' pt Rispoli), Mancosu, Petriccione (29' st Deiola) Barak, Saponara, Falco (32' Farias), Babacar (29' st Majer) (40 Sava, 22 Vigorito, 3 Vera, 15 Monterisi, 39 Dell'Orco, 11 Shakhov, 77 Tachtsidis, 35 Rimoli). All.: Liverani.

Arbitro: Orsato di Schio.

Recupero: 5' e 4'. Angoli: 7-6 per il Lecce.

Ammoniti: Deiola e Birsa per scorrettezze.