Cagliari calcio, la maglia del Centenario in dono al Comune

CAGLIARI. Simpatica cerimonia ieri 17 luglio nel palazzo comunale di Cagliari. Nella sede del municipio, in via Roma, il presidente Tommaso Giulini ha consegnato la maglia del Centenario numero 1920 alla città di Cagliari: un omaggio da parte di tutta la società per celebrare un momento storico della società rossoblù e di tutta la città capoluogo della Sardegna. La maglia è stata consegnata nelle mani del sindaco, Paolo Truzzu