Sardegna capitale del badminton: arrivano gli azzurri

MARACALAGONIS. Dal 27 luglio al 9 Agosto la Nazionale Italiana di Badminton ha scelto la Città Metropolitana di Cagliari come sede per uno degli allenamenti collegiali in programma prima della ripresa dei Campionati e dell'attività Internazionale che nel 2021 culminerà con i Giochi Olimpici. Gli azzurri, guidati dal direttore tecnico Arturo Ruiz e dagli allenatori Javier Gallego, Lorenzo Pugliese e Wisnu Putro, si alleneranno infatti nel "Pala 3A Arborea - MaraBadminton", il più grande impianto d’Italia specificamente dedicato al badminton e unica struttura in Sardegna attrezzata permanentemente per una disciplina sportiva che oggi è la terza più praticata nel mondo.

L’impianto può accogliere oltre 700 persone nelle tribune, mentre nel parquet sottostante sono tracciati sette campi che consentono la disputa in contemporanea di altrettante partite. il Badminton è uno sport olimpico dal 1992. Molto diffuso nei paesi dell’estremo oriente e del nord Europa, è sempre più praticato anche nella versione all’aperto “Air Badminton”, in paesi nei quali non ha una tradizione consolidata, grazie alle caratteristiche che lo rendono molto adatto ad una pratica già in ambito scolastico.

I diciannove atleti presenti a Maracalagonis sono Enrico Baroni, Gianmarco Bailetti, Fabio Caponio, Martina Corsini, Katharina Fink, Carl Fredholm, Alessandro Gozzini, Giovanni Greco, Yasmine Hamza, Judith Mair, Matteo Massetti, Chiara Passeri, Emma Piccinin, David Salutt, Gianna Stiglich, Kevin Strobl, Giovanni Toti, Alessandro Vertua e Luca Zhou.

Gli azzurri poi voleranno in Alto Adige, a Malles in Val Venosta, dove concluderanno la loro preparazione in vista della ripresa dell’attività agonistica. Il Pala 3A Arborea - MaraBadminton per l’occasione diventerà un vero e proprio campus sportivo poiché, nello stesso periodo, andrà a conclusione il Campo estivo Sportivo già iniziato lo scorso primo luglio, con la partecipazione di giovani studenti provenienti da varie scuole del territorio.