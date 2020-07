Delusione Cagliari, sconfitto in casa dall'Udinese

CAGLIARI. Ancora delusione Cagliari. Vince l’Udinese con un gol in avvio di Okaka e ricaccia i sogni di decimo posto nel dimenticatoio. Certo la squadra ha pagato anche l’assenza di Rog dopo quella di Nainggolan, con un centrocampo che non ha retto il confronto con gli ospiti. Ma la prestazione è stata davvero poco convincente. L’avvio è choc per il Cagliari che va subito sotto: al 3’ De Paul serve Okaka che si libera di Ceppitelli e infila Cragno. Il portiere rossoblù si riscatta al 17’ respingendo un missile di De Paul destinato a finire sotto la traversa. L’Udinese controlla il gioco è il Cagliari non riesce a sfondare. Zenga ha schierato in avvio Ladinetti in cabina di regia e Ragatzu dietro le punte Simeone e Joao, tenendo Rog in panchina perché non in perfette condizioni. La reazione produce poco nella prima mezz’ora: giusto un paio di punizioni di Lykogiannis e Jp 10 senza fortuna. Zenga cambia modulo passa da 4 a 3 in difesa e la squadra si presenta con più frequenza in zona tiro ma l’unica occasione arriva allo scadere con Simeone che entra in area ma manca il servizio smarcante per Joao Pedro. Nella ripresa Zenga opera tre cambi: escono Ladinetti, Pisacane e Lykogiannis ed entrano Faragó, Mattiello e Gaston Pereira.Il risultato è che la squadra si allunga offre spazi ai friulani ma riesce a essere più pimpante dalle parti di Musso. Pereira prova per due volte l’azione che gli aveva dato il primo gol italiano contro la Roma ma senza fortuna. A 12’ dalla fine un nuovo esordio nel Cagliari, il quinto della stagione: Federico Marigosu prende il posto di Daniele Ragatzu. Al 36’ Nandez caparbiamente conserva il pallone e lo serve a Joao Pedro che mette in rampa di tiro Simeone che però da buona posizione manca il bersaglio. Marigosu non sente il peso dell’esordio e si mette in evidenza con alcuni spunti. Ma non basta. c’è anche il giallo per Nandez che mercoledì salterà la sfida della Sardegna Arena contro la Juve. Al 4’ di recupero l’occasione più grossa: cross di Simeone e Joao Pedro in spaccata che tutto solo sfiora il pareggio. Il segno che davvero era una serata no per i rossoblù.