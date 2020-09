Basket, la Dinamo concede il bis in Supercoppa: 86-71 contro Pesaro

Pozzecco e i giocatori sassaresi durante un time out

OLBIA. Seconda vittoria consecutiva per la Dinamo Banco di Sardegna nella Supercoppa Italiana. Nella “bolla” di Olbia i sassaresi di Gianmarco Pozzecco hanno superato la Carpegna Prosciutto Pesaro per 71-86 al termine di una gara condotta per lunghi tratti ma comunque molto combattuta.

Dopo la vittoria “con riserva” nell’esordio contro la rimaneggiatissima Virtus Roma, i sassaresi hanno dato una risposta importante, nonostante l’assenza di tre pedine importanti: Tillman, Treier e Gandini.

Protagonisti assoluti del match il play Marco Spissu e l’ala Jason Burnell, entrambi in doppia-doppia: rispettivamente con 17 punti e 10 assist e con 12+14. Il break decisivo è arrivato in avvio di terzo quarto, con un break di 20-6. Lunedì si torna in campo alle 21 contro l’Happy Casa Brindisi.