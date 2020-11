Calcetto ipovedenti: I Tigers Cagliari tricolori 

CAGLIARI. La Tigers Paralympics Cagliari festeggia alla grande il suo venticinquesimo anno di vita, laureandosi per il secondo anno consecutivo campione d’Italia Fispic nel calcio a cinque per ipovedenti, categoria B2/B3.

L’impresa è stata messa a segno nei giorni scorsi a Roana, nei pressi di (Vicenza, nel concentramento finale che ha visto in campo con i cagliaritani Treviso e Limite e Capraia.





Nel primo giorno di gare il team sardo ha affrontato Limite e Capraia. Dopo il 2-0 iniziale con i gol di Salvatore Boi e Mattia Pibiri i toscani hanno ribaltato la situazione (2-3), ma Mattia Deramo ha siglato il 3-3, ed ai tempi supplementari è stato Fabio Cazzanti a chiudere la pratica per 4-3. Limite e Capraia è poi crollata per 8-1 contro Treviso cosicché la terza e conclusiva gara è risultata una vera finale scudetto, con i veneti che schieravano due vecchie conoscenze, artefici del titolo 2019, Daniel Hamoud e Vincenzo Comito.Proprio sul limitare le potenzialità dei due ex ha puntato il tecnico cagliaritano Luca Figus, e la scelta tattica si è rivelata giusta, ma non sufficiente ad impedire che il match si decidesse ai rigori dopo essersi chiuso sul 2-2 con le reti cagliaritane messe a segno da Salvatore Boi e Mattia Deramo. I Tigers sono risultati implacabili dal dischetto con le reti in successione di Salvatore Boi, Mohammed El Moutahir, Mattia Deramo e Giovanni D’Ottavio Pili, mentre gli avversari si sono visti interrompere la serie ad oltranza dal portierone Luca Figus che ha neutralizzato la conclusione di Cerantola.A quel punto c’è stato solo da festeggiare e portare in trionfo Luca Figus da parte degli altri protagonisti del nuovo successo tricolore, Francesco Trenta, Marco Caria, Gianluca Olla, Mattia Deramo, Giovanni D’Ottavio Pili, Fabio Cazzanti, Mohammed El Moutahir, Paolo Torrico, Salvatore Boi, Mattia Pibiri e Giambattista Pinna.Anche il presidente del Cip Sardegna Cristina Sanna si è voluta complementare con la Tigers attraverso Mario Trogu, consigliere della giunta e vicepresidente e segretario della società cagliaritana. «Sono orgogliosa di loro – ha affermato – perché non è mai facile replicare un successo che lo scorso anno risultò altrettanto piacevole perché inaspettato. Complimenti a tutti, e speriamo nel detto non c’è due senza tre».