Di Francesco deluso: «Dobbiamo difendere, c’è da lavorare tanto»

BOLOGNA. La strigliata è pronta, mister Di Francesco è furibondo. «Non basta giocare bene in attacco per vincere, non puoi sempre segnare quattro o cinque gol per prenderti i tre punti. Bisogna anche difendere. No, non sono soddisfatto».



L’allenatore del Cagliari nel dopo partita analizza il match. Cosa è successo in avvio di ripresa, subito dopo aver segnato il raddoppio? In quattro minuti dal 2-1 al 3-2... «Eh, se lo sapessi... – replica l’allenatore del Cagliari –. Non sono contento, ripeto. Difendiamo con troppa superficialità in certi momenti, abbiamo concesso di arrivare al tiro con troppa facilità a Barrow e Soriano. Sì, comincio a vedere un bel gioco in attacco ma ci sono due fasi, e quella difensiva non mi è proprio piaciuta. Certo, c’è anche la bravura degli avversari da mettere nel conto, ma siamo andati in difficoltà troppe volte e questo non va bene».



E’ mancato in particolare il filtro a ridosso dell’area, troppi i tiri concessi agli avversari. «Il Bologna ha giocato bene, noi dobbiamo essere bravi anche a difendere bassi e non solo nel pressing. Dobbiamo crescere anche nei duelli, dobbiamo lavorare molto sulla fase difensiva. No, non va bene. Non sono contento, non basta fare bene le cose a tratti, serve continuità».

Una mossa potrebbe essere quella di sistemare Nandez in mediana, gli viene suggerito. «Sì, potrei – conclude Di Francesco –, con Ounas esterno avrei quattro attaccanti. Intendiamoci, di attaccanti posso metterne anche dieci, a me piace, ma dobbiamo avere equilibrio, e dobbiamo difendere. Non possiamo sempre farne quattro per vincere. Dobbiamo essere in grado di portare a casa la vittoria anche segnando uno, due gol».