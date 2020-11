Di Francesco sfida la Samp e punta su Ounas titolare

CAGLIARI. Contro la Sampdoria degli ex Ranieri ed Ekdal per capire qualcosa di più sul campionato del Cagliari. Senza pensare al passato. Di Francesco l'anno scorso era sulla panchina blucerchiata, ma è finita prima del tempo. «Nessuna rivincita - ha spiegato - non ho sete di vendetta, lo dico con assoluta serenità. L'anno scorso non sono entrato in sintonia con i giocatori. E basta». Nemmeno con Ranieri, l'allenatore che l'ha sostituito sulla panchina di Roma e Samp. «Un signor allenatore - ha detto - anche umanamente, non solo per gli importanti risultati ottenuti in carriera. Lo definisco un vecchio allenatore moderno. Mi piace e sono d'accordo con lui quando dice: cerchiamo di emozionare i nostri tifosi».

Correttivi difensivi in corso per evitare di andare avanti alla media di 2,5 reti al passivo. «Non si deve parlare di linea difensiva- ha spiegato- ma di atteggiamento complessivo della squadra. Un dato che sottolineo riguarda i sei gol subiti da tiri fuori area. Significa che dobbiamo migliorare in certi aspetti, accorciare meglio. Ma piace un altro elemento: siamo tra le squadre che recuperano più palloni nell'area avversaria». Miglior Cagliari ancora da vedere. «A Bologna ottimo approccio, ma stiamo lavorando sull'equilibrio: puntiamo a sollevare il livello partita dopo partita. Magari occorre continuità durante tutta la gara. Il mio Cagliari ideale? Siamo sulla buona strada- spiega Di Francesco- diciamo al 50%».

Contro la Samp Ounas titolare e Faragò out per un problema fisico. Ma non è detto che vada a sostituire Sottil. «Vediamo - ha anticipato il mister - potrei spostare qualche giocatore. Ounas? Mi aspetto imprevedibilità: può dare quella spregiudicatezza tecnica che una squadra deve cercare». Di Francesco elogia la solidità della Samp. «Viene da un ottimo momento, è squadra compatta come la vuole Ranieri. E infatti ricorda molto il Leicester». (ANSA).