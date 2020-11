Cagliari, Nandez negativo: sospiro di sollievo per Di Francesco

Il giocatore sarà utilizzabile per la gara in programma domenica alla Sardegna Arena contro lo Spezia

CAGLIARI. L’allenatore del Cagliari, Eusebio Di Francesco, tira un sospiro di sollievo. Il tampone fatto dal centrocampista uruguaiano Nahitan Nandez è risultato negativo. Il giocatore, entrato a contatto con Godin, risultato invece positivo e ora in isolamento, ieri ha svolto un allenamento individuale, non entrando a contatto con la squadra, ma sarà utilizzabile per la gara in programma domenica alla Sardegna Arena contro lo Spezia.