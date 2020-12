Cagliari in emergenza, Di Francesco: "Puntiamo sulla nostra identità"

CAGLIARI. Cagliari in emergenza per la partita di domani 6 dicembre sul campo del Verona (ore 12.30). Oltre agli assenti dovuti al Covid, e cioè Godin, Simeone, Nandez, Pereiro e Ounas, daranno forfait anche Pisacane, colpito nella notte da un problema gastrointestinale, e Klavan mentre resta il dubbio su Joao Pedro che ha subito un infortunio nella rifinitura di stamane.

Eusebio di Francesco fa buon viso a cattiva sorte e cerca di caricare i ragazzi. "Partita difficile, contro una squadra, il Verona, che fa della fisicità uno dei suoi punti di forza maggiore. Al di là delle tante assenze, punteremo sulla nostra identità per poter tirar fuori dal Bentegodi un risultato positivo".

Il tecnico ricorda che "agli assenti si aggiunge Pisacane e ancora non so se potrò utilizzare Joao Pedro. Recuperiamo Lykogiannis e tornerà fra i convocati anche Ceppitelli dopo una lunghissima assenza. Devo dire che sono molto contento del lavoro fatto da Pavoletti e Cerri, si stanno allenando tanto e bene, e in campo hanno dimostrato ottime cose".

Lykogiannis potrebbe anche giocare da centrale con Walukiewicz mentre Ceppitelli è quasi in gita premio a Verona. "Lyko _ ricorda Di Francesco _ con me non ha mai giocato in questo ruolo. Staremo a vedere. Per quanto riguarda Ceppitelli sarei già molto soddisfatto se rientrasse in campo e facesse un quarto d'ora, teniamo presente che appunto non gioca una partita vera da tanto".

Capitolo Covid. "Fermo restando che ci sono persone che soffrono per questa malattia, e tanti morti _ puntualizza Di Francesco _, la pandemia non agevola certo il nostro lavoro. Mi auguro che Ounas sia l'ultimo di questa lunga serie di contagiati. Seguire i protocolli e l'isolamento del gruppo chiaramente crea problemi, speriamo che tutto questo finisca presto"