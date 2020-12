Basket femminile: non basta Fekete, nel finale la Dinamo cede 67-77

SASSARI. Solo nel finale, al termine di una battaglia, la Dinamo Femminile si arrende all’Empoli nella sfida della 10ª giornata d A1: 67-77 il risultato. Le sassaresi approcciano bene e siglano il +7 nella prima frazione, ma la formazione toscana chiude al 10’ in parità. Nella seconda frazione le biancoblù, trascinate dal capitano Cinzia Arioli (16 pt, 5 rb, 5 as) e Michaela Fekete chiudono sul 38-35. Nel secondo tempo Empoli sfrutta le rotazioni e mette in difficoltà la Dinamo con la zona, limitando Kennedy Burke sotto le plance. Al 38’ il Banco perde Fekete (in doppia doppia con 12 pt, 10 rb) per infortunio ed Empoli piazza il break decisivo.

Adesso le ragazze di Antonello Restivo dovranno smaltire le scorie e focalizzarsi sul prossimo impegno casalingo, il secondo consecutivo, in programma sabato prossimo alle 20:30 contro Broni. «Devo fare i complimenti alle ragazze, non stavamo bene, Arioli in settimana ha avuto problemi alla schiena e sappiamo quanto sia importante per noi. Avevo chiesto, dopo la brutta partita di Costa Masnaga, una reazione e lo abbiamo fatto con energia. Mi dispiace non aver potuto giocare questa partita con tutte sino alla fine perché Fekete ha fatto una delle migliori partite da inizio campionato, sta crescendo tanto e l’infortunio non ci voleva. Ora dobbiamo continuare ad avere fiducia e a lavorare, Empoli ha fatto una partita di testa e sono arrivate tranquille nei momenti decisi quindi complimenti a loro ma soprattutto alle mie ragazze».

Dinamo Women : Calhoun 8, Arioli 16, Mataloni 4, Costantini, Gagliano, Fekete12 , Cantone 9, Burke 18, Scanu, Pertile, Fara. All. Antonello Restivo

Empoli : Smalls 13, Ruffini, Premasunac, Lucchesi, Chagas 22, Baldelli 9, Ravelli 11, Manetti, Narviciute 2, Mathias 20. All. Alessio Cioni.

Arbitri. Di Toro, D’amato, Marota.