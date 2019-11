Incontro al teatro Ferroviario sulla cultura e lo spettacolo dal vivo a Sassari

SASSARI. “Immaginare nuovi percorsi” è questo il titolo dell'incontro che si terrà oggi 6 novembre alle 17:30. al Teatro Il Ferroviario organizzato dalla compagnia La botte e il cilindro. “In coda agli eventi programmati per il 30° anniversario dell’apertura del Teatro Ferroviario e l’inizio della rassegna di teatro per i ragazzi “Famiglie a Teatro”- dice il regista della compagnia Pier Paolo Conconi - abbiamo voluto inserire un incontro di riflessione sullo stato dell’arte della cultura e dello spettacolo dal vivo a Sassari".

"Quando abbiamo ristrutturato i locali del Ferroviario - aggiunge -, trasformandolo da cinema a teatro, esistevano delle condizioni particolari per cui abbiamo potuto attingere per l’impresa ai fondi ministeriali dello spettacolo per la ristrutturazione e trasformazione di vecchi locali pubblici in teatro, oggi le cose sono cambiate, le risorse nazionali, regionali e locali per lo spettacolo si sono ridotte, bisogna trovare nuove strategie e innovare gli obiettivi culturali, soprattutto per incentivare le iniziative dei giovani, insomma come dice il titolo dell'incontro: “Immaginare nuovi percorsi”.

Ad aprire il dibattito sarà Massimo Mancini, Direttore Artistico di Sardegna Teatro, che a Cagliari ha iniziato un interessante percorso di rinnovamento (premiato dalla critica) nella programmazione teatrale. “Confrontarci con queste nuove idee non può che essere salutare anche per Sassari. Senza alcuna pretesa conclude -Conconi- l’incontro può essere una prima occasione di scambio di idee e di individuazione di programmi e obiettivi condivisi, confidiamo dunque nella partecipazione di quanti nel territorio sono impegnati nella cultura e nello spettacolo.