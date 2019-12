La Sardegna trionfa in Piemonte agli Oscar dei matrimoni

VENARIA REALE. Lo sposo più bello d'Italia è quello che veste l'abito tradizionale sardo, rivisitato in chiave chic. Ed è sarda anche la truccatrice di spose più brava d'Italia. La Sardegna trionfa alla Notte degli Oscar dei matrimoni italiani svoltasi nella spettacolare Reggia di Venaria, a Venaria Reale in Piemonte. La sartoria Modolo di Orani e Valeria Boncoraglio hanno vinto il primo premio alla Special Night dell'Italian Wedding Awards 2019, il concorso che incorona i migliori professionisti dell'organizzazione delle nozze a livello nazionale, rispettivamente per le categorie Abiti da Sposo e Make Up Artist.

Il riconoscimento è stato assegnato nella Cappella di Sant'Uberto alla Reggia di Venaria. «Siamo felicissime. Già lo scorso la Sardegna aveva ricevuto un premio, quest'anno i vincitori sono due. Siamo dunque in crescita - dichiarano Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, event manager della società cagliaritana Oggi Sposi & Exclusive Wedding, uniche referenti per la regione Sardegna dell'Italian Wedding Awards - lavoreremo affinché questi riconoscimenti siano sempre più numerosi. Abbiamo per la Sardegna un progetto di internazionalizzazione legato al wedding e al wedding tourism. Perché crediamo nella nostra terra e nelle opportunità che offre. E perché sono ancora tante le potenzialità che la nostra Isola deve valorizzare per ottenere maggiore visibilità a livello internazionale».

Un successo dunque per i professionisti sardi vincitori. Due nomi affermati nel panorama internazionale e conosciuti al grande pubblico. Coi suoi abiti tradizionali e in stile etnico rivisitati in chiave chic la Sartoria Modolo è una vera e propria celebrità. Valeria Boncoraglio, make up artist freelance, di Alghero, si invece è formata nella scuola di maquillage di Chanel e Lancome con professionisti di fama internazionale. (ANSA).