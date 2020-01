Salmo in Thailandia: via al tour mondiale del 2020

Comincia da Phuket un anno importante per il rapper olbiese: a febbraio a Sanremo e il 14 giugno sul palco di San Siro

OLBIA. Comincia dalla Thailandia il tour mondiale di Salmo programmato per il 2020. Il rapper olbiese si esibisce oggi a Phuket, in uno spettacolo in cui alternerà suoi brani al dj set. Alla consolle salirà sempre a Phuket anche l'11, con lo show previsto al Paradise, noto locale della località turistica.

Un primo assaggio di quello che sarà il nuovo anno per la star internazionale del rap, sulla cresta dell'onda da oltre un decennio e che è reduce dal successo del suo nuovo album "Playlist". Il tour lo vedrà impegnato sui palchi di mezzo mondo: Stati Uniti, Spagna, Svizzera, Francia, Germania, Inghilterra, Belgio, Olanda e Lussemburgo. Il tour prevede anche diverse date in Italia a cominciare da quelle di Bibione del 9 giugno e sopratutto di Milano San Siro del 14 giugno.

Un appuntamento, quest'ultimo, che ha creato diverse polemiche per il gran manifesto piazzato nel capoluogo lombardo per pubblicizzare l'evento: un poster con il viso di Salmo grondante di sangue. Il post, dopo le proteste, è stato sostituito con uno molto più "tranquillo". Salmo non ha comunque trattenuto il commento sul suo profilo Instagram sul nuovo poster: "va meglio?"

Salmo sarà anche ospite a febbraio di "Sanremo", come comunicato dal conduttore del Festival del 2020 Amadeus. Con il rapper olbiese ci saranno sul palco dell'Ariston anche Fiorello, Roberto Benigni, Tiziano Ferro, Al Bano e Romina e con ogni probabilità anche Massimo Ranieri e Fabio Rovazzi. (enrico gaviano)