Grande Fratello Vip  in salsa sarda con Pago e Serena Enardu

Via al reality più longevo di Mediaset: i due potrebbero ritrovarsi dopo la rottura a Temptation Island

MILANO. Il cantante Pago e Serena Enardu di nuovo protagonisti in un reality di Mediaset. Dopo Temptation Island i due giovani sardi sono infatti entrati nella casa del "Grande Fratello Vip", iniziato ieri 8 gennaio sotto la guida del giornalista Alfonso Signorini e con Wanda Nara, la moglie di Maurito Icardi, e il cantante Pupo come opinionisti.

Un avvio, peraltro, non con il botto, visto che il programma di prima serata è stato battuto dalla versione cinematografica del famosissimo cartone animato Heidi, andato in onda ieri su Rai Uno. Il film infati ha raccolto 4 milioni e 437 mila spettatori contro i 3 milioni e 405 mila spettatori del programma che compie, con questa edizione, il suo ventesimo anno di vita mentre il "Vip" arriva alla sua quarta volta.

Tornando alla coppia sarda, Pago e Serena erano stati protagonisti di una clamorosa rottura a Temptation Island, interrompendo una lunga relazione. Ora Signorini è riuscito a portare entrambi dentro il programma. Con un colpo di teatro, perché Pago è ignaro del fatto che Serena sia anche lei dentro la "Casa" . Sarà il televoto, che ha già permesso alla ragazza, ex tronista di Uomini e donne, di partecipare al programma, a decidere se davvero i due, nella puntata fissata per venerdì 11 gennaio, dovranno incontrarsi per davvero.

Al programma iniziato ieri partecipano diversi personaggi come Rita Rusic, la presentatrice Adriana Volpe, l'attore Fabio Testi, il giornalista Michele Cucuzza, la showgirl Antonella Elia, la scrittrice Barbara Alberti, oltre ad alcuni protagonisti delle prime edizioni del Grande Fratello. (enrico gaviano)