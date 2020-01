Grande fratello Vip: Serena Enardu bocciata al televoto

Lo sfogo della ragazza sarda su Instagram: "Ho pianto tutta la notte, ma ho fatto la cosa giusta per me e Pago"

CAGLIARI. "Ho pianto tanto... tutta la notte! Non so ancora se ho fatto la cosa giusta per “me” ...ma sono sicura di aver fatto la cosa giusta per Noi. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno votato affinché io potessi stare lì con Pacifico. Grazie di cuore a tutti". Così Serena Enardu si è sfogata oggi 11 gennaio sul suo profilo Instagram dopo la sua partecipazione al Grande fratello vip.

Nella puntata di ieri, la seconda della nuova serie presentata dal giornalista Alfonso Signorini, la ex tronista di Uomini e donne non è riuscita infatti a passare al televoto che invece nella prima puntata le aveva consentito di avere un confronto con Pacifico Settembre (in arte Pago), il cantante sardo che aveva lasciato nell'altro reality Mediaset, Temptation Island.

Il telefoto è stato comunque molto combattuto: il 49 per cento di chi ha votato, infatti, avrebbe voluto che Serena stesse per una settimana nella Casa del Grande fratello, per cercare di ricomporre la coppia scoppiata nell'altro programma tv. Il 51 per cento, invece, ha posto il veto. Così i due si sono incontrati per qualche minuto, hanno parlato. Poi lei ha lasciato la trasmissione ed è tornata in Sardegna. (en.g.)