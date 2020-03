Dieci cose da fare in casa durante la quarantena - 15 marzo

Dal 10 marzo tre cose ci accomunano tutti (o quasi): le mura domestiche, il disinfettante e la noia. Ma c’è anche la voglia di essere produttivi e uscire il prima possibile da questa quarantena. Per fortuna la creatività non mi manca e con il tempo libero a mia disposizione ho pensato di mettere insieme dieci, o più, consigli quotidiani su libri, film, serie tv e tanto altro per passare in modo più piacevole questi giorni a casa.



LIBRI



Avete presente Se mi lasci ti cancello? Dal titolo non gli dareste una lira, invece poi è un capolavoro. Ecco, qui vale più o meno la stessa cosa.di Mathias Malzieu è un romanzo d'amore. Pubblicato nel 2007, racconta la storia di Jack, un ragazzino nato con un cuore malfunzionante a cui, per salvarlo, viene aggiunta una protesi: un orologio a cucù che va ricaricato ogni mattina. Ho detto che è un romanzo d'amore, ma fortunatamente non è il solito romanzo d'amore. Non ci sono mazzi di rose, ma mazzi di chiave. E tra cuori meccanici e personaggi strampalati, ci parla di gelosia, tormenti e la presunta incompatibilità con l'innamoramento. Malzieu, tra l'altro, è anche il cantante del gruppo francese Dionysos (La mécanique du coeur è a che il titolo di un loro album) e il libro potrebbe essere assolutamente letto come una lunghissima canzone sulla diversità e l'amore incondizionato.





SERIE TV - FILM

Questa quarantena potrebbe essere un’ottima occasione per dare una possibilità anche ai documentari. Netflix è fornitissimo e oggi vi consiglio Fyre, la più grande festa mai avvenuta. Il docu-film statunitense, pubblicato nel 2018, racconta attraverso una serie d’interviste la storia del Fyre Festival, quello che doveva essere un evento musicale ultra chic su una lussuosa isola privata. Dico doveva perché, come potrete immaginare, le cose non sono finite bene. Nonostante una strategia di marketing impeccabile, gli organizzatori dell’evento si sono dovuti scontrare con il più insormontabile tra i muri: la realtà. Tra risvolti tragicomici, superbia e volontà di portare a termine un’operazione impossibile, questo documentario racconta una storia così assurda che solo le immagini possono rendere plausibile il fatto che sia accaduta veramente.



ARTICOLI

Articoli, longform e gallery dall’Italia e dal mondo. Un modo per riprendere la buona abitudine di leggere, senza doversi necessariamente buttare su Infinte Jest di David Foster Wallace.

- Come sta reagendo la moda al Coronavirus?

- Skate to Hell, le colonne sonore di Tony Hawk hanno segnato un'epoca



APP

Tra Skype, Discord e chi più ne ha più ne metta, le app per sentire i nostri amici e familiari sono tantissime.

Houseparty, però, è l'app del momento. Disponibile per Ios e Android, basterà creare una "room" e invitare i propri amici (fino ad un massimo di 8 persone per stanza) per dare il via ad una vera e propria festa virtuale e casalinga.

Insomma, un modo divertente e a portata di smartphone per sentirci meno soli e continuare ad organizzare pranzi, aperitivi e cene... sperando di non svegliarci in hangover il giorno dopo.



FEED

- @libribelli_book Questo profilo IG raccoglie, come potete intuire dal nome, libri con delle belle copertine. Per rompere lo schema del "i libri non vanno giudicati dalla copertina".

- @insta_repeat Qui invece capirete quanto, spesso, dietro ad uno scatto che vi sembra meraviglioso, possa nascondersi poca creatività e una certa ripetitività. Si gioca tutto sulla serialità con cui le foto vengono realizzate, pensate e condivise. Un modo per ridefinire, una volta conclusa la quarantena, il vostro modo di scattare fotografie.

MUSICA

- The Smiths, Frankly Mr. Shankly Pubblicata nel 1986 e contenuta in The Queen is dead, terzo album in studio della band inglese, Frankly Mr. Shankly racconta la storia di un impiegato infelice che scrive una lettera al suo capo, esprimendo il dispiacere per il modo in cui viene trattato al lavoro. In questo momento di disoccupazione o, per qualcuno, di smart working, probabilmente ci sarà qualcuno che avrà la tentazione di scrivere al suo capo per lamentarsi. Ecco, purtroppo (o per fortuna), non siete Morrissey, quindi mantenete la calma.

Benedetta Minoliti, ecco chi sono: Milanese con il cuore siciliano, quasi 27enne e giornalista freelance. Laureata in lettere moderne, ho concluso a gennaio la scuola di giornalismo e mi occupo di musica, con un occhio di riguardo anche per l’arte, il cinema e la moda. Ogni giorno vi proporrò una serie di consigli per non annoiarvi durante la quarantena.