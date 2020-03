Dieci cose da fare in casa durante la quarantena - 22 marzo

Dal 10 marzo tre cose ci accomunano tutti (o quasi): le mura domestiche, il disinfettante e la noia. Ma c’è anche la voglia di essere produttivi e uscire il prima possibile da questa quarantena. Per fortuna la creatività non mi manca e con il tempo libero a mia disposizione ho pensato di mettere insieme dieci, o più, consigli quotidiani su libri, film, serie tv e tanto altro per passare in modo più piacevole questi giorni a casa.



LIBRI



Parliamo di una scrittrice oggi. Parliamo di Agota Kristof e della sua “Trilogia della città di K”. La prosa della scrittrice ungherese (naturalizzata svizzera) è così asciutta ed essenziale che all'inizio potrebbe quasi risultarvi fastidiosa. Ma in realtà è proprio qui che risiede la bellezza della sua scrittura. Pubblicato in Italia per la prima volta nel 1998, il romanzo racconta, in tre parti, la storia di due gemelli, Lucas e Klaus. I due si perderanno e si ritroveranno, costretti ad affrontare una serie di situazioni al limite tra sogno e realtà. Il tutto è ambientato in diversi momenti storici che vanno dalla seconda guerra mondiale ai giorni nostri.I tedeschi sanno fare le serie tv. Un esempio può essere Dark, serie complicatissima da seguire quando si hanno mille cose da fare (e questo potrebbe essere il momento giusto per riprenderla). Ma oggi parliamo di “Come vendere droga online (in fretta)”, disponibile su Netflix. La serie racconta la storia del diciottenne Moritz che lasciato dalla fidanzata, per riconquistarla, crea insieme ad un amico un business decisamente poco innocuo. Il ragazzo, infatti, comincia a vendere droga online in tutta Europa seduto comodamente nella sua cameretta. Se tutto questo non vi incuriosisce, la serie è basata su una storia vera. Nel 2013, a Lipsia, un diciottenne di nome Maximilian ha lanciato un commercio di droga online con il nome in codice "Shiny Flakes". La sua esperienza è durata però appena 3 anni. Il ragazzo, infatti, nel 2015 è stato condannato a 7 anni di prigione. Sei episodi da 30 minuti ciascuno sono la soluzione perfetta per raccontare le avventure/disavventure di un adolescente per bene, ma totalmente fuori di testa, che mette a rischio tutto ciò che ha per amore. Mica male, no?Se siete alle prime armi con la grafica e l’utilizzo di Photoshop vi risulta particolarmente ostico, “Canva” (disponibile per Ios e Android, ma anche su pc) fa al caso vostro. Grazie a questa applicazione potrete rifare il vostro CV, creare delle bellissime copertine per Facebook, dei post per Instagram e tantissimo altro. Un modo, semplice e intuitivo, per dare sfogo alla vostra creatività stando seduti sul vostro divano. @disegnetti_depressetti Profilo IG di una giovane ragazza italiana che vive a Londra e, attraverso schizzi piuttosto semplici, da forma a tutte le sue (e perché no, anche le nostre) ansie. I suoi disegnetti su sfondi colorati mostrano, in pochissime parole, tantissimi nostri comportamenti. Provate a non sentire fortissimo il desiderio di repostare nelle vostre stories una delle sue vignette. @screenplayed Famosissimo account IG che raccoglie celebri scene di film (e non solo) con affiancata la sceneggiatura che, scorrendo, segue le immagini. Il profilo è gestito da John, un aspirante regista e sceneggiatore che ha creato anche un sito, che trovate qui, dove potrete trovare intere sceneggiature di film, da “Magnolia” a “Beautiful Boy”, da “Mad Max: Fury Road” a “Pulp Fiction”.- “La fine della guerra”, Fulminacci. Fulminacci così, dal nulla, ha deciso di condividere con tutti noi, all’inizio della quarantena, questo singolo. Una demo, casalinga, amatoriale, chiamatela come volete, ma è bellissima. "Che poi è meglio divertirsi o essere felici?". Domanda a cui io ho una risposta, che però vale per questo momento. Io potrei cambiare idea domani, voi intanto pensateci. Ah, per chi non lo sapesse, questo ragazzetto romano di 23 anni l'anno scorso ha vinto la categoria "Opera Prima" del premio Tenco. “La Vita Veramente” è tra i miei dischi preferiti del 2019 e non posso fare altro che consigliarvelo.Milanese con il cuore siciliano, quasi 27enne e giornalista freelance. Laureata in lettere moderne, ho concluso a gennaio la scuola di giornalismo e mi occupo di musica, con un occhio di riguardo anche per l’arte, il cinema e la moda. Ogni giorno vi proporrò una serie di consigli per non annoiarvi durante la quarantena.