Dieci cose da fare in casa durante la quarantena - 23 marzo

Dal 10 marzo tre cose ci accomunano tutti (o quasi): le mura domestiche, il disinfettante e la noia. Ma c’è anche la voglia di essere produttivi e uscire il prima possibile da questa quarantena. Per fortuna la creatività non mi manca e con il tempo libero a mia disposizione ho pensato di mettere insieme dieci, o più, consigli quotidiani su libri, film, serie tv e tanto altro per passare in modo più piacevole questi giorni a casa.

LIBRI

Il libro di oggi è “I ragazzi della Nickel”, di Colson Whitehead (vincitore del premio Pulitzer nel 2017 per “La ferrovia sotterranea”). Edito da Mondadori, pubblicato nel 2019, il romanzo racconta la storia Elwood Curtis, un ragazzino afroamericano cresciuto con la nonna che, negli anni '60, per uno strano caso del destino, finisce in riformatorio. Il romanzo prende spunto da una storia vera: gli abusi e i misteri avvenuti tra le mura della Dozier School of Boys in Florida. Tra presente e passato, Colson Whitehead ripercorre la storia del protagonista, raccontandoci una storia che parla non solo di violenze e abusi, ma anche di lealtà, amore e amicizia.

SERIE TV – FILM

Continuiamo a parlare di serie tv. Questa volta vi propongo la serie americana “Bonding”. Su Netflix trovare la prima stagione (la seconda dovrebbe uscire quest'anno, ma chissà) composta da 7 episodi da 13-17 minuti. La serie racconta la storia di Tiffany, giovane studentessa di psicologia che di giorno vive una vita normale e, di notte, si trasforma in una dominatrice di nome Mistress May. Quando il suo migliore amico, Pete, scopre il suo segreto, decideranno di mettersi in affari. Un modo leggero e divertente di trattare il mondo del BDSM, legandolo a tantissime altre tematiche (da scoprire guardandola).

ARTICOLI

Articoli, longform e gallery dall’Italia e dal mondo. Un modo per riprendere la buona abitudine di leggere, senza doversi necessariamente buttare su “Infinite Jest” di David Foster Wallace.

- The hellish side of handwashing: how coronavirus is affecting people with OCD

- 36 cose che non sapevate su Alessandro Michele (e che dovreste sapere)

APP

Vi manca guardare le stelle sdraiati sull’erba? A questa mancanza può sopperire Night Sky (disponibile per Ios), applicazione che vi permetterà di avere il vostro planetario personale in realtà aumentata a portata di smartphone. Con questa comodissima app potrete identificare stelle, pianeti, costellazioni e satelliti semplicemente puntando il vostro cellulare al cielo.

FEED - @fashion.biologique Come avrete intuito dal nome di questo profilo IG, qui vengono raccolte immagini dalle passerelle e messe a confronto con elementi animali o vegetali. "My father took my Vogue away, so I read the encyclopedia instead". - @apartmenttherapy Una raccolta molto carina di scorci di appartamenti da tutto il mondo, al quale potrete partecipare anche voi con l’hashtag #apartmenttherapy.

MUSICA

“Let's fall in love for the night”, FINNEAS. Questo brano, a mio modesto parere, è la dimostrazione della bravura di Finneas. Per chi non lo conoscesse, è il fratello di Billie Eilish. Senza ombra di dubbio possiamo dire che parte del successo della sorella è anche merito suo. Finneas, infatti, ha prodotto tutto “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” (l’album di debutto di Billie) e ha aiutato la giovane cantante ha comporre tutti i brani. Lui ha una penna incredibile e una sensibilità innata. Se questo non bastasse, quest'anno ha vinto nella categoria "Producer of the Year" ai Grammy Awards. Tra l’altro, pochi giorni fa è anche uscito il videoclip ufficiale della canzone. Da vedere assolutamente, per apprezzare ancora di più questo giovane artista.

Benedetta Minoliti, ecco chi sono: Milanese con il cuore siciliano, quasi 27enne e giornalista freelance. Laureata in lettere moderne, ho concluso a gennaio la scuola di giornalismo e mi occupo di musica, con un occhio di riguardo anche per l’arte, il cinema e la