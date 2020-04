Dieci cose da fare in casa durante la quarantena - 14 aprile

Dal 10 marzo tre cose ci accomunano tutti (o quasi): le mura domestiche, il disinfettante e la noia. Ma c’è anche la voglia di essere produttivi e uscire il prima possibile da questa quarantena. Per fortuna la creatività non mi manca e con il tempo libero a mia disposizione ho pensato di mettere insieme dieci, o più, consigli quotidiani su libri, film, serie tv e tanto altro per passare in modo più piacevole questi giorni a casa.

LIBRI

Il libro di oggi è la raccolta di poesie “Chiodi” di Agota Kristof. Nel 1956, poco più che ventenne, la scrittrice scappa dall'Ungheria. In questa fuga non si separa solo dalle sue origini, ma anche dai suoi scritti. Così, decide di provare a riscrivere le sue poesie, seguendo i suoi ricordi e inventando dove la memoria vacilla. Prima di morire Agota esprime il desiderio di vedere raccolte tutte le sue poesie in un unico libro. Ed è così che nasce “Chiodi”, pubblicato nel 2018 in Italia dalla casa editrice Casagrande. Smarrimento, perdita, ricordo dell'amore e desiderio sono alcuni dei temi cari all'autrice che ritroviamo nella raccolta. La sua scrittura è quella che troviamo anche nel suo celebre “Trilogia della città di K”: asciutta e senza fronzoli. Diretta e di grande intensità.

La proposta di oggi è un film d'animazione bellissimo e valido a tutte le età: “Il gigante di ferro”. Uscito nel 1999, il film è liberamente tratto dal libro, del 1968, The Iron Man, scritto da Ted Hughes. Il film, ambientato alla fine degli anni '50, racconta l'amicizia tra Hogart, orfano di 9 anni, e il gigante di ferro, caduto sulla terra e proveniente da un altro pianeta. I due faranno di tutto per preservare la loro amicizia, nonostante i piani del governo per abbattere il gigante venuto dallo spazio. Questo cartone animato, anche se mi sembra sempre riduttivo definirli così, affronta non solo il tema dell'amicizia. Parla anche, in modo semplice e diretto, di pace, guerra e diversità. Nonostante la sua semplicità, essendo principalmente rivolto ad un pubblico di giovanissimi, “Il gigante di ferro” è una bellissima storia che si apprezza a 5 anni come a 90.

ARTICOLI

Articoli, longform e gallery dall’Italia e dal mondo. Un modo per riprendere la buona abitudine di leggere, senza doversi necessariamente buttare su “Infinite Jest” di David Foster Wallace. - Breve storia di come l'horror ha influenzato la moda - Come cambia l’idea di “casa” quando sei obbligato a starci 24 ore su 24

FEED

@fornellifuorisede Adele Gilardo, 25 anni, è un ex studentessa del Politecnico di Torino che ha deciso di fare della cucina non solo la sua passione, ma anche il suo lavoro. Sul suo profilo IG potrete trovare una serie di ricette, dolci e salate, facili, veloci ed economiche dedicate agli studenti fuori sede e non solo.

MUSICA

“Flamingo”, Brandon Flowers. Ci sono tutta una serie di frontman che, per un breve o lungo periodo, hanno messo da parte il lavoro con le loro band per dedicarsi alla carriera solista. Ecco, Brandon Flowers nel 2010 ha pubblicato il suo album di debutto solista. Quell'anno il cantante dovette rassicurare i fan della band (tra cui io), perché un suo progetto in solitaria non voleva necessariamente dire la fine della band, ma anzi, significava che i The Killers sarebbero tornati più forti di prima. Come suggerisce il titolo, l'album è ispirato e dedicato a Las Vegas, a cui si fa riferimento anche nel prima traccia, “Welcome to fabulous Las Vegas”. Questo è un disco per tutti i fan dei The Killers, ma in un certo senso anche per tutti coloro che ancora non li conoscono. Un album dove il sound della band statunitense, sempre riconoscibile, si unisce perfettamente alle sperimentazioni, e alla come sempre voce incredibile, di Brandon Flowers.

Benedetta Minoliti, ecco chi sono. Milanese con il cuore siciliano, 27enne e giornalista freelance. Laureata in lettere moderne, ho concluso a gennaio la scuola di giornalismo e mi occupo di musica, con un occhio di riguardo anche per l’arte, il cinema e la moda. Ogni giorno vi proporrò una serie di consigli per non annoiarvi durante la quarantena.