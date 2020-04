Dieci cose da fare in casa durante la quarantena - 15 aprile

Dal 10 marzo tre cose ci accomunano tutti (o quasi): le mura domestiche, il disinfettante e la noia. Ma c’è anche la voglia di essere produttivi e uscire il prima possibile da questa quarantena. Per fortuna la creatività non mi manca e con il tempo libero a mia disposizione ho pensato di mettere insieme dieci, o più, consigli quotidiani su libri, film, serie tv e tanto altro per passare in modo più piacevole questi giorni a casa.



LIBRI



Oggi un bel bagno di romanticismo con “Chiamami col tuo nome” di André Aciman. Pubblicato per la prima volta nel 2007, il romanzo ha riscosso un grande successo anche grazie all’omonimo film di Luca Guadagnino (che vi consiglio di vedere, lo trovate su Netflix). Ambientato nel 1987, sulla riviera ligure, il romanzo racconta il rapporto, prima d'amicizia e poi d'amore, tra Elio e Oliver. I due, molto diversi, tra gentilezze e incomprensioni, si faranno trasportare dalla passione e si innamoreranno. Il libro è un lungo flusso di coscienza di Elio, tra ricordi, ragionamenti e desideri. Inoltre, è da leggere anche perché, se avete visto il film, posso dirvi che il libro prosegue e le due chiusure sono molto diverse. Una curiosità: il monologo del padre di Elio è l'unico brano del libro che è entrato a far parte della sceneggiatura senza alcun cambiamento o manipolazione. “Chiamami col tuo nome” è una bellissima storia d’amore, struggente e passionale.Sempre d’amore, ma in modo diverso, si parla in “Les Amours Imaginaires” di Xavier Dolan. Il film, disponibile su Amazon Prime video, uscito nel 2010, racconta la storia di due amici, Francis e Marie, che si innamorano dello stesso ragazzo, Nicolas. I due sono disposti a tutto per attirare le sue attenzioni, arrivando a farsi quasi la guerra a vicenda. Tra comportamenti ambigui, sguardi e ossessioni, questo triangolo amoroso è un continuo fraintendimento. I punti a favore del film? In primis, il fatto che Dolan sia riuscito a realizzare un film così maturo a soli 20 anni; ma anche la fotografia e il montaggio. Nulla è lasciato al caso. E la sensazione finale è quasi quella di una sorta di "simmetria perfetta" tra tutti gli elementi.Articoli, longform e gallery dall’Italia e dal mondo. Un modo per riprendere la buona abitudine di leggere, senza doversi necessariamente buttare su “Infinite Jest” di David Foster Wallace. @origaminimal In questo profilo IG un'artista sudcoreana si diverte a ricreare prodotti famosi, di brand altrettanto noti, utilizzando la carta. Il risultato? Una serie di mini origami davvero adorabili. Se vi annoiate, provare a riprodurre scarpe e confezioni di corn flakes potrebbe essere un’idea divertente per passare il tempo“FEAT (Stato di natura)”, Francesca Michielin. A due anni da 2640, Francesca ha pubblicato il suo nuovo album, il suo quarto progetto in studio. 13 tracce, 13 feat. Dai Maneskin a Fabri Fibra, da Carl Brave a Charlie Charles, “FEAT” è vario non solo per le collaborazioni, ma anche per nei generi e le tematiche affrontate. Dal rock all'elettronica, dal reggae al jazz, Francesca Michielin torna davvero in grande stile, raccontandoci diversi momenti della sua vita. La cosa che sicuramente rende questo album interessante è che Francesca riesce a fare suoi gli stili, tutti diversi, degli artisti con cui collabora. Un esempio: “Leoni”, in collaborazione con Giorgio Poi, è scritta e prodotta dallo stesso cantautore... e si sente.Milanese con il cuore siciliano, 27enne e giornalista freelance. Laureata in lettere moderne, ho concluso a gennaio la scuola di giornalismo e mi occupo di musica, con un occhio di riguardo anche per l’arte, il cinema e la moda. Ogni giorno vi proporrò una serie di consigli per non annoiarvi durante la quarantena.